"Шахтар" вийшов у плей-офф Ліги чемпіонів

В Борисові (Білорусь) завершився матч Ліги чемпіонів УЄФА, в якому БАТЕ приймав португальський "Порту" і програв з рахунком 0:3, залишившивсь без шансів поборотися з донецьким "Шахтарем" за 2-е місце в групі та путівку в плей-офф турніру.

Доля матчу була вирішена у другому таймі, коли гості забили усі три голи.

Перед грою у турнірній таблиці у "Порту" було 10 очок, "Шахтаря" - 8, БАТЕ - 3 і іспанського "Атлетика" (Більбао) - 1. І тільки перемога в матчі з "Порту" дозволяла БАТЕ сподіватися на продовження боротьби за 2-е місце і потрапляння в плей-офф.

Тим не менш, чемпіон Білорусі зміг на рівних боротися із суперником тільки в першому таймі. А в другому точні удари у виконанні Еррери, Мартінеса і Тельо принесли "Порту" перемогу з великим рахунком.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні ввечері у Львові відбудеться матч 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів "Шахтар" - "Атлетик". Для перемоги в груповому турнірі "Шахтарю" необхідно вигравати матч у іспанської команди і гру заключного туру групового етапу в гостях у "Порту". Перше місце в підсумковій таблиці дозволить чемпіону України отримати більш зручного суперника в першому раунді плей-офф і перевагу свого поля в іграх 1/8 фіналу - матч-відповідь пройде на домашньому стадіоні "Шахтаря".