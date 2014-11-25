Талісманами I Європейських ігор Баку-2015 стали газель та гранат

Оргкомітет Європейських ігор Баку-2015 урочисто представив образи Джейрана (Газель) і Нара (Гранат) в якості офіційних талісманів першого історичного континентального спортивного форуму.

Будучи символами азербайджанської природи і культурної спадщини Джейран і Нар відображають славну історію Азербайджану і його перспективне майбутнє.

Дана пара стане як символом перших Європейських ігор в усьому світі, так і буде зображена на символіці Ігор з метою просування і популяризації Баку-2015.

Джейран стане культурним послом Ігор, даючи гостям уявлення про багату спадщину Азербайджану. Від високих Кавказьких гір до берегів Каспійського моря, Джейран супроводжуватиме відвідувачів по всій країні і демонструватиме їм все те, що може запропонувати Азербайджан.

Джейран вважається символом природної краси, витонченості і чистоти в країні і є охоронюваним видом в Азербайджані.

Нар - це люблячий сонячне світло фрукт, який росте в Гейчаї. Будучи символом життя і енергії Нар радий брати участь у нових спортивних змаганнях і буде залучений до заходів, пов'язаних з проведенням перших Європейських ігор.

Нар символізує єдність в азербайджанському фольклорі і широко використаний в барвистому бренді Баку-2015, поширеного по місту.

Як повідомляв УНІАН, Європейські ігри 2015 року в Баку стануть першими в історії іграми для континенту та пройдуть з 12 по 28 червня 2015 року. В рамках Ігор відбуватимуться змагання з 20 видів спорту: 16 олімпійських і 4 неолімпійських.

Більше ніж 6 тисяч спортсменів з усіх куточків Європи представлятимуть свої країни протягом 17 днів змагань. В 11 видах спорту будуть також розіграні ліцензії на Ігри ХХХІ Олімпіади 2016 року в Ріо-де-Жанейро.