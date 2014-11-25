Екс-тренер збірної України з хокею дискваліфікований за кидок пляшкою води в гравця

Спортивно-дисциплінарний комітет (СДК) Континентальної хокейної ліги (КХЛ) дискваліфікував головного тренера астанинського хокейного клубу «Барис» Андрія Назарова на чотири матчі регулярного чемпіонату за недисципліновану поведінку.

На 1-й хвилині проведеного 24 листопада 2014 року матчу чемпіонату КХЛ «Ак Барс» - «Барис» після бійки Даміра Риспаэва ("Барис") і Олександра Світова ("Ак Барс") виник конфлікт між Свитовим і головним тренером «Бариса» Назаровим. Під час конфлікту тренер кинув у бік гравця пляшку з водою, за що був видалений до кінця гри.

Вивчивши інцидент, Спортивно-дисциплінарний комітет КХЛ залишив без змін малий і дисциплінарний до кінця гри штрафи (2+20 хвилин, правило 551 д «образу суддів і неспортивну поведінку з боку представників команд»), а також наклав на нього додаткову дискваліфікацію на три гри. Враховуючи попередній 20-хвилинний штраф, одержаний Назаровим 17 вересня в матчі «Адмірал» - «Барис», фахівець буде підданий автоматичній дискваліфікації на одну гру. Таким чином, дискваліфікація Назарова складе 4 матчі.

На Олександра Світова буде накладено покарання за правилом 528 д, пункт 2 «конфлікт» - дисциплінарний до кінця гри штраф (20 хвилин).

За підсумками розгляду епізоду Континентальна хокейна ліга також прийняла ряд рішень. За порушення вимог підпункту 1.19 пункту 1 статті 54 Спортивного регламенту гравцем «Ак Барса» Олександром Світовим і головним тренером «Бариса» Андрієм Назаровим, які допустили дії, що провокують конфліктні ситуації на майданчику і агресивну поведінку вболівальників, «Ак Барс» і «Барис» піддані штрафам в розмірі 100 тисяч рублів.

Крім того, Ліга попереджає Андрія Назарова про те, що в разі повторення подібних порушень до нього може бути застосовано покарання у виді спортивної корпоративної дискваліфікації відповідно до п. 8 статті 32 Дисциплінарного регламенту КХЛ.

Як повідомляв УНІАН, у сезоні 2013/14 Андрій Назаров був головним тренером збірної України з хокею і найсильнішої клубної команди країни - єдиного представника України в КХЛ - ХК "Донбас" (Донецьк). У сезоні-2014/15 "Донбас" у зв'язку з ситуацією, в Донецьку взяв "академічну спортивну відпустку" з правом повернення в лігу в сезоні 2015/16. На цей же час всі гравці команди і тренерський штаб мають право укладати контракти з іншими командами КХЛ.