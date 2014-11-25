"Шахтар" розгромив "Атлетик" у матчі Юнацької ліги УЄФА

Гра, що проходила в Моршині (Львівська обл.) завершилася з рахунком 6:0, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Гірники з самого початку матчу мали перевагу над суперником і вже протягом перших 20 хвилин довели рахунок до великого. Рахунок на 7-й хвилині точним ударом відкрив Микола Матвієнко. Через дві хвилини Андрій Борячук подвоїв перевагу господарів поля, а на 18-й хвилині Василь Штандер довів рахунок до великого. Після цього гра трохи заспокоїлася, але до кінця тайму господарів поля зуміли ще раз вразити ворота суперника. На 44-й хвилині відзначився Віктор Коваленко.

Після перерви гірники продовжили атакувати ворота суперника і ще двічі домоглися успіху. На 65-й хвилині дубль зробив Борячук, а підсумковий рахунок на 82-й хвилині точним ударом встановив Данила Сахуткін.

В іншому матчі групи Н, що паралельно проходив в Борисові (Білорусь) БАТЕ - "Порту" була зафіксована нічия - 0:0.

Таким чином, після 5 турів "Шахтар" гарантував собі перемогу в груповому турнірі. У гірників 13 очок в турнірній таблиці, "Порту" -8, "Атлетик" - 6, БАТЕ - 1.

У сезоні-2014/15 проходить другий пробний розіграш Юнацької ліги УЄФА - першого клубного турніру УЄФА серед юнаків. На груповому етапі виступають юнацькі команди 32 клубів-учасників групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА. Склад груп та календар матчів такі ж, як у Лізі чемпіонів. У плей-офф команди грають по одному матчу, починаючи з 1/8 фіналу. Півфінали і фінал проводяться в рамках міні-турніру на стадіоні "Коловре" в Ньоні (Швейцарія). Таким чином, максимум команда може зіграти десять матчів. Матч за третє місце не передбачено.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні ввечері у Львові відбудеться матч 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів "Шахтар" - "Атлетик".