Визначені кандидати на потрапляння в команду року УЄФА

Поряд з ветеранами Команди року - Кріштіану Роналду, Ліонелем Мессі і Філіпом Ламом - у список кандидатів потрапили 16 потенційних дебютантів символічної збірної, повідомляється на офіційному порталі Союзу.

У списку претендентів на потрапляння в 14-у за рахунком Команду року виявилося 40 футболістів, які проявили себе найбільш яскраво в своїх клубах і збірних за останні 12 місяців. Користувачам, які можуть вибрати тактичну розстановку на свій смак, запропоновано визначити кращих з 4 воротарів, 12 захисників, 12 півзахисників і 12 нападаючих.

У список УЄФА входять:

Воротарі - Мануель Нойєр (Німеччина, «Баварія»), Тібо Куртуа (Бельгія, «Челсі»), Джанлуїджі Буффон (Італія, «Ювентус»), Бету (Португалія, «Севілья»);

Захисники - Джером Боатенг (Німеччина), Мехді Бенатов (Марокко), Давід Алаба (Австрія), Філіп Лам (Німеччина) (всі - «Баварія»), Серхіо Рамос, Даніель Карвахаль (обидва - Іспанія, «Реал»), Дієго Годін (Уругвай), Міранда (Бразилія) (обидва - «Атлетико»), Венсан Компані (Бельгія) Пабло Сабалета (Аргентина) (обидва - «Манчестер Сіті»), Матс Хуммельс (Німеччина, «Боруссія» Д), Есек'єль Гарай (Аргентина, «Зеніт»);

Півзахисники - Тоні Кроос (Німеччина), Лука Модрич (Хорватія), Хамес Родрігес (Колумбія) (всі - «Реал»), Арьєн Роббен (Голландія), Хабі Алонсо (Іспанія) (обидва - «Баварія»), Іван Ракітіч (Хорватія, «Барселона»), Коке (Іспанія, «Атлетико»), Марко Ройс (Німеччина, «Боруссія» Д), Поль Погба (Франція, «Ювентус»), Анхель Ді Марія (Аргентина, «Манчестер Юнайтед»), Яя Туре (Кот-Д'івуар, «Манчестер Сіті»), Арда Туран (Туреччина, «Атлетіко»);

Нападники - Гарет Бейл (Уельс), Кріштіану Роналду (Португалія), Карім Бензема (Франція) (всі - «Реал»), Ліонель Мессі (Аргентина), Неймар (Бразилія) (обидва - «Барселона»), Томас Мюллер (Німеччина), Роберт Левандовський (Польща) (обидва - «Баварія»), Златан Ібрагімович (Швеція, «ПСЖ»), Дієго Коста (Іспанія, «Челсі»), Алексіс Санчес (Чилі, «Арсенал»), Хонатан Соріано (Іспанія, «Зальцбург»), Карлос Тевес (Аргентина, «Ювентус»).

Голосування вболівальників на сайті УЄФА також має свій відтінок благодійності. Вже у восьмий раз гравець, що зібрав найбільшу кількість голосів, отримає від УЄФА благодійний чек на 100 000 євро, який буде переданий в Міжнародний комітет червоного хреста (МКЧХ). В минулому році такої честі удостоївся Філіп Лам - універсальний захисник став одним із чотирьох представників «Баварії» у Команді року-2013.