Катар звинуватили у підкупі IAAF під час виборів місця проведення ЧС з легкої атлетики

Президент Королівської іспанської федерації легкої атлетики Хосе Марія Одріосола висловив думку, що перемога столиці Катару Дохи у голосуванні за право проведення чемпіонату світу-2019 пов'язана з комерційною угодою банку Qatar, повідомляє "Спорт-експрес" з посиланням на insidethegames.biz.

Банк Qatar підписав п'ятирічну угоду з IAAF, за якою організація отримає 30 мільйонів доларів. Крім того, ще 7 мільйонів будуть спрямовані в 21 федерацію, які відчувають нестачу легкоатлетичних арен. Одріосола зазначив, що суму банк озвучив після крайнього терміну, коли можна було робити подібні спонсорські пропозиції.

Прес-секретар IAAF Нік Девіс у свою чергу підкреслив, що комерційна пропозиція банку ніяк не вплинула на процедуру виборів.

Як повідомляв УНІАН, 18 листопада Доха (Катар) була оголошена столицею Чемпіонату світу-2019 з легкої атлетики. Крім Барселони і Дохи на проведення чемпіонату світу-2019 також претендував американський Юджин.

Раніше Катар також був втягнутий в корупційний скандал через вибори країни-господарки Чемпіонату світу з футболу 2022 року. Втім, 14 листопада був опублікований звіт голови арбітражної палати комітету з етики Міжнародної федерації футболу (ФІФА) Ханса-Йохама Еккерта, який не знайшов порушень в процесі виборів Катару в якості організатора ЧС-2022.