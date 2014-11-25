Команда українського легіонера Леня програла черговий матч чемпіонату НБА

Про це повідомляє офіційний сайт ліги.

"Торонто", який впродовж нинішнього сезону виграв всі матчі у команд Західної конференції (4-0), і цього разу зумів здобути перемогу, перервавши серію "Фінікса" з чотирьох перемог поспіль. У цій грі канадська команда мала перевагу протягом трьох чвертей, створивши собі заділ у 15 очок - 29:26, 25:22, 27:18. Спурт "Фінікса" в останній чверті був вражаючим (23:34), але команді все одно не вистачило 4 балів для того, щоб, як мінімум, зрівняти рахунок.

Найрезультативнішим гравцем матчу став литовський центровий "Торонто" Йонас Валанчюнас, на рахунку якого 27 очок.

Гравець "Фінікса" Лень за 20 хвилин проведених на майданчику набрав 2 очки (1 точний середній кидок з 4), зібрав 7 підбирань (1 в нападі), зробив 1 перехоплення та отримав 2 фоли.

Після цієї поразки "Фінікс" вибув з вісімки найсильніших команд Західної конференції. На рахунку команди 9 перемог при 6 поразках і 9-е місце в таблиці. Згідно з регламентом НБА, за підсумками регулярної першості в плей-офф потрапляють по 8 кращих команд Східної і Західної конференцій.