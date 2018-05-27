УЄФА подякував Києву за фантастичний фінал Ліги чемпіонів

14:31, 27 травня 2018
Спорт
970
Ілюстрація REUTERS

Читайте такожРеал обіграв Ліверпуль і втретє поспіль виграв Лігу чемпіонів

Відповідне повідомлення розміщено на офіційній сторінці організації в Instagram.

"Спасибі Києву за фантастичний фінал!", - сказано в підписі до відео.

Thanks to our fantastic #UCLfinal host city, Kyiv 👏👏👏

A post shared by UEFA (@uefa_official) on

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Фінал Ліги чемпіонів у Києві
Теги: #УЄФА#фінал Ліги чемпіонів у Києві