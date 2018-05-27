УЄФА подякував Києву за фантастичний фінал Ліги чемпіонів
14:31, 27 травня 2018Спорт
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Відповідне повідомлення розміщено на офіційній сторінці організації в Instagram.
Ілюстрація REUTERS
Європейський футбольний союз (УЄФА) подякував Києву за проведення фіналу Ліги чемпіонів.
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Відповідне повідомлення розміщено на офіційній сторінці організації в Instagram.
"Спасибі Києву за фантастичний фінал!", - сказано в підписі до відео.
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