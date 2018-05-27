Вигукували "Динамо! Динамо!": у Києві біля НСК "Олімпійський" спецназівці затримали провокаторів

У той же час Корищенко підкреслив, що інцидентів з іноземними вболівальниками поки вдається уникати.

У Києві біля входу на НСК "Олімпійський" спецназівці затримали 18 осіб, які провокували людей.

Про це повідомив глава поліції Києва Андрій Крищенко, передає "Громадське".

За даними правоохоронців, затримані вигукували "Динамо! Динамо!" і провокували конфлікти.

У той же час Корищенко підкреслив, що інцидентів з іноземними вболівальниками поки вдається уникати.

До Києва на фінал Ліги Чемпіонів прибули понад 20,2 тисячі іноземців.

Лише 26 травня в столиці прибули 43 чартерних рейси - 23 з уболівальниками "Ліверпуля" і 20 з фанами "Реала"

Раніше в поліції заявляли, що на фінал ЛЧ-2018 в Київ прибуде не менше 55 тис. іноземних уболівальників.

В день фіналу Ліги чемпіонів у Києві за порядком стежили 10 тисяч правоохоронців.

Сам матч завершився перемогою мадридського "Реала".