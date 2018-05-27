Вигукували "Динамо! Динамо!": у Києві біля НСК "Олімпійський" спецназівці затримали провокаторів
01:25, 27 травня 2018Спорт
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У той же час Корищенко підкреслив, що інцидентів з іноземними вболівальниками поки вдається уникати.
REUTERS
У Києві біля входу на НСК "Олімпійський" спецназівці затримали 18 осіб, які провокували людей.
Про це повідомив глава поліції Києва Андрій Крищенко, передає "Громадське".
За даними правоохоронців, затримані вигукували "Динамо! Динамо!" і провокували конфлікти.
У той же час Корищенко підкреслив, що інцидентів з іноземними вболівальниками поки вдається уникати.
До Києва на фінал Ліги Чемпіонів прибули понад 20,2 тисячі іноземців.
Лише 26 травня в столиці прибули 43 чартерних рейси - 23 з уболівальниками "Ліверпуля" і 20 з фанами "Реала"
Раніше в поліції заявляли, що на фінал ЛЧ-2018 в Київ прибуде не менше 55 тис. іноземних уболівальників.
В день фіналу Ліги чемпіонів у Києві за порядком стежили 10 тисяч правоохоронців.
Сам матч завершився перемогою мадридського "Реала".
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