Порошенко сходив на фінал Ліги Чемпіонів (фото)

Яким би не був результат, для нашої країни - це вже перемога!

Президент Петро Порошенко присутній на фінальному матчі Ліги Чемпіонів на НСК "Олімпійський" в Києві. Про це він повідомив у Facebook.

Читайте такожНаприкінці фіналу Ліги чемпіонів у Києві на поле вибіг фанат, перешкодивши забити гол Роналду

"Разом з королем Іспанії Хуаном Карлосом I, президентом Естонії Керсті Кальюлайд і прем'єр-міністром Болгарії Бойко Борисовим будемо вболівати за класний футбол в серці України", - написав Порошенко.

"Яким би не був результат, для нашої країни - це вже перемога!", - додав він.

Як відомо, 26 травня на НСК "Олімпійський" в Києві пройшов фінальний матч ЛЧ-2018 між англійським "Ліверпулем" та іспанським "Реалом". Іспанці перемогли англійців з рахунком 3:1.