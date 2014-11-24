Збірна України з тенісу не потрапила в число сіяних команд Кубка Федерації-2015

Команда не потрапила в число чотирьох найсильніших збірних Третього дивізіону, згідно з рейтингом Міжнародної федерації тенісу, повідомляє Тенісний портал України.

Згідно зі світовим рейтингом жіночих збірних команд в Кубку Федерації очолить посів команда Сербії. Другий номер дістанеться збірної Великобританії, третій - Білорусі, четвертий - Бельгії.

Згідно з календарем змагань, 3-7 лютого 2015 року жіноча збірна України змагатиметься на путівку в плей-офф Другої Світової групи Кубка Федерації. На цей раз в Першій групі Євро-Африканської зони (третій за значущістю дивізіон після Світової групи та Другої Світової групи) виступить 15 команд, які за допомогою жеребкування будуть розбиті на 4 групи (3 групи по 4 команди та 1 - з трьома збірними). Збірна, яка перемогла у групі А посперечається за путівку в пей-офф з командою, яка виграла змагання в групі D, а переможець групи B зіграє з найкращою збірною групи С.

Таким чином, 15 збірних будуть боротися за 2 путівки у плей-офф 2 світової групи.

У сезоні-2015 в Будапешті зіграють: Австрія, Білорусь, Бельгія, Болгарія, Хорватія, Грузія, Великобританія, Угорщина, Ізраїль, Латвія, Ліхтенштейн, Португалія, Сербія, Туреччина, Україна.

Жеребкування Кубка Федерації-2015 в Першій групі Євро-Африканської зони відбудеться напередодні турніру.

Як повідомляв УНІАН, в сезоні-2014 збірна України була посіяна під 3-м номером і стала переможницею групи З (обіграла команди Ізраїлю, Австрії та Словенії), але поступилася команді Румунії в стиковому матчі, яка в свою чергу потім завоювала путівку у другу Світову групу.