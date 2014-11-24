Бадмінтоніст Завадський потрапив у призери етапу Гран-прі в Шотландії

У Глазго (Шотландія) завершився турнір з бадмінтону серії Гран-прі, в якому найсильніший бадмінтоніст Дмитро Завадський дійшов до півфіналу і розділив у підсумковій таблиці 3-4 місця.

Про це повідомляє прес-служба Федерації бадмінтону України.

Українець здобув чотири перемоги поспіль на шляху до півфіналу, де в запеклій боротьбі програв майбутньому переможцю турніру, фіну Віллі Лангу в трьох партіях- 21:17, 20:22, 16:21. При цьому матч тривав 1 годину 26 хвилин - це не тільки самий довгий матч на цьому турнірі, але і в цілому зустрічається рідко по тривалості.

У підсумку, Ланг став переможцем турніру, обігравши у фіналі Цу Вей Ванга з Тайваню.

Цікаво, що в 2013 році на цьому ж турнірі Завадський вибув в 1/4 фіналу і посів підсумкове 5/8 місце, а в нинішньому році піднявся на сходинку вище.