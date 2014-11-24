Баскетбольна Суперліга визначила п`ятірку кращих гравців тижня
Минулого тижня відбулися чергові матчі Чемпіонату України серед команд Суперліги, за підсумками яких була визначена п’ятірка кращих гравців.
Про це повідомляє офіційний сайт Суперліги.
Кращими захисниками стали - Денис Лукашов («Будівельник»), на рахунку якого 14 очок, 9 підбирань, 2 передачі й 1 перехоплення та Руслан Отверченко («Київ»), який набрав 38 очок, 4 підбирання, 4 передачі, 1 перехоплення й 1 блок-шот.
Кращими форвардами визнані Станіслав Тімофеєнко («Дніпро»), на рахунку якого в середньому за гру 11.5 очка, 6.5 підбирання, 4.5 передачі й 2.5 перехоплення та Максим Корнієнко («Хімік») який набрав 11 очок, 15 підбирань, 1 передачу, 1 перехоплення й 1 блок-шот.
Кращим центровим визначений Кріс Фергюсон («ДніпроАЗОТ») статистика якого налічує в середньому за гру 13 очок, 9.5 підбирання, 3.5 блок-шота, 2.5 перехоплення й 2.5 передачі.
На даний момент, в турнірній таблиці ліги лідирують "Хімік" (Южне) - 10 перемог й жодної поразки та чинний чемпіон України київский "Будівельник" - 8/2.