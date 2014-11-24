Баскетбольна Суперліга визначила п`ятірку кращих гравців тижня

Про це повідомляє офіційний сайт Суперліги.

Кращими захисниками стали - Денис Лукашов («Будівельник»), на рахунку якого 14 очок, 9 підбирань, 2 передачі й 1 перехоплення та Руслан Отверченко («Київ»), який набрав 38 очок, 4 підбирання, 4 передачі, 1 перехоплення й 1 блок-шот.

Кращими форвардами визнані Станіслав Тімофеєнко («Дніпро»), на рахунку якого в середньому за гру 11.5 очка, 6.5 підбирання, 4.5 передачі й 2.5 перехоплення та Максим Корнієнко («Хімік») який набрав 11 очок, 15 підбирань, 1 передачу, 1 перехоплення й 1 блок-шот.

Кращим центровим визначений Кріс Фергюсон («ДніпроАЗОТ») статистика якого налічує в середньому за гру 13 очок, 9.5 підбирання, 3.5 блок-шота, 2.5 перехоплення й 2.5 передачі.

На даний момент, в турнірній таблиці ліги лідирують "Хімік" (Южне) - 10 перемог й жодної поразки та чинний чемпіон України київский "Будівельник" - 8/2.