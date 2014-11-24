Шовковський перевершив рекорд Блохіна за кількістю матчів за "Динамо"

У матчі 13-го туру чемпіонату української футбольної Прем'єр-ліги «Металург» (Запоріжжя) - «Динамо» (Київ) воротар киян Олександр Шовковський перевершив рекорд легендарного бомбардира, володаря «Золотого м'яча» Олега Блохіна за кількістю зіграних матчів за кар'єру за київське «Динамо», повідомляє прес-служба ФК "Динамо" (Київ).

На рахунку Шовковського тепер 582 зіграні поєдинки, які розподілилися наступним чином: 391 в чемпіонаті України, 57 в Кубку України, 7 у Суперкубку України і 127 в єврокубках.

На рахунку Олега Блохіна 581 гра в «біло-синій» футболці - 432 в чемпіонаті СРСР, 67 у Кубку СРСР, 3 в Кубку Сезону і 79 в єврокубках.

Як повідомляв УНІАН, матч "Металург" - "Динамо", що відбувся в неділю, 23 листопада, завершився перемогою столичної команди з рахунком 4:2.