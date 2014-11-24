Помер легендарний хокейний тренер Віктор Тихонов

Йому було 84 роки, останнім часом він багато хворів, передає радіо "Свобода".

Під його керівництвом збірна СРСР 8 разів виграла чемпіонат світу, у 1984, 1988 і 1992 році команда Віктора Тихонова перемогла на Олімпійських іграх, востаннє це відбулося під прапором СНД.

Саме під керівництвом Віктора Тихонова грали такі зірки радянського і світового хокею, як В’ячеслав Фетисов, В’ячеслав Биков, Сергій Федоров, Валерій Буре, Олександр Могильний, Ігор Ларіонов, Сергій Макаров та інші.