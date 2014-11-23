Шумахер досягнув певних успіхів у реабілітації - менеджер гонщика

Про це заявила менеджер спортсмена Сабіна Кім, передає РІА Новости з посиланням на видання Bild.

«Зараз він проходить курс реабілітації. Це серйозний і довгий шлях. Міхаель досягнув певних успіхів, відповідних тяжкості його травми», - заявила Кім.

Раніше колишній пілот ”Формули-1” француз Філіп Стрейфф заявив, що Шумахер паралізований, перебуває в інвалідному візку і відчуває проблеми з пам`яттю і мовою. Кім на це сказала, що Стрейфф не є другом Шумахера і ніколи не відвідував його.

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Шумахер отримав важку травму голови під час катання на гірських лижах у французьких Альпах 29 грудня 2013 року і довго перебував у штучній комі. У квітні щодо його стану спостерігався певний прогрес. В кінці червня було оголошено, що через 6,5 місяці Шумахер вийшов з коми і його переведено в реабілітаційну клініку в Лозанні з лікарні в Греноблі. Потім його дружина Корінна заявила, що стан Шумахера поступово поліпшується.