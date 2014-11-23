Хемілтон став дворазовим чемпіоном світу "Формули-1"

Льюїс Хемілтон виграв заключну гонку 2014 року в чемпіонаті світу "Формули-1" - Гран-Прі Абу-Дабі, здобувши 11-ту перемогу в сезоні, 33-ю в кар'єрі і завоювавши другий чемпіонський титул.

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Дистанцію в ОАЕ пілот "Mersedes" подолав за 1 годину 39 хвилин 02.619 секунди, випередивши двох гонщиків "Williams" Феліпе Масу і Валттері Боттаса.

Таким чином, Хемілтон набрав у загальному заліку сезону-2014 384 очки. У його партнера по команді Ніко Россберга 317 балів, а у Даніеля Ріккардо з "Red Bull Racing" - 238 балів.

Після закінчення гонки Хемілтон зазначив: "У мене немає слів. Єдине, що я можу сказати - велике спасибі за всі ці прапори і кепки уболівальникам, які пройшли зі мною весь цей шлях. Це зіграло свою роль в цей уїк-енд. Крім того, я хочу подякувати своїй сім'ї. Я люблю вас! Дякую, що ви приїхали - я дуже ціную це. Спасибі моїй команді, яка блискуче виконала свою роботу по ходу сезону. Без них я не міг би опинитися тут сьогодні. Я не можу пояснити, наскільки для мене важливий цей титул - він значить для мене набагато більше, ніж перший. У мене таке відчуття, що я вперше виграв чемпіонат!"