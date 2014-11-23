Норвежець Карлсен виграв матч за титул чемпіона світу з шахів

Норвезький гросмейстер Магнус Карлсен виграв матч за звання чемпіона світу з шахів у індийця Вішванатана Ананда, повідомляє офіційний сайт Міжнародної федерації шахів (FIDE).

Доля матчу, що проходив в Сочі (Росія) вирішилася в 11-й партії, яку норвежець виграв білими фігурами. Загальний рахунок матчу після цієї партії ста 6,5:4,5 на користь норвежця. До цього він виграв ще одну партію, а інші дев`ять партій завершилися внічию.

Карлсен вдруге став чемпіоном світу. Вперше він завоював це звання в листопаді минулого року, перемігши в Індії Ананда з рахунком 6,5:3,5. У березні 2014 року Ананд отримав право участі в матчі за шахову корону, вигравши турнір претендентів