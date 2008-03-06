Берлусконі знову оголосив про поверення Шевченка до ”Мілану”

Президент "Мілана" Сильвіо Берлусконі заявив, що влітку цього року клуб зробить нову спробу повернути з "Челсі" форварда Андрія Шевченка. Берлусконі певен, що цього разу лондонці відпустять капітана збірної України, оскільки власник "Челсі" Роман Абрамович не перешкоджатиме переходу, повідомляє інтернет-видання tribalfootball.com.

Президент італійського клубу зазначив, що він справді хоче повернути Шевченка і постійно підтримує з ним зв`язок. "Болільники приймуть його повернення", - пообіцяв Берлусконі, додавши, що перехід до "Мілана" стане кращим варіантом продовження кар`єри для українського нападаючого.

Андрій Шевченко, якому 29 вересня виповниться 32 роки, підписав контракт з "Челсі" в травні 2006 року. Лондонський клуб заплатив за футболіста 30 мільйонів фунтів стерлінгів. За півтора роки Шевченка не зміг стати основним гравцем "Челсі", а його невдачі найчастіше пояснюються труднощами адаптації і травмами.

Лента.ру