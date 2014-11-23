Збірна України завоювала дві золоті медалі на чемпіонаті світу з самбо

Сьогодні в Японії завершився чемпіонат світу з самбо, де у третій день змагань українці вибороли 3 нагороди. З них - одна золота, яку здобула для нашої команди Луїза Гайнутдінова (68 кг, Чернігівська область).

У фінальному поєдинку українка змагалася з Ділдаш Куришбаєвой з Казахстану. Наша самбистка впевнено повела - 6:0. Критичний момент настав коли арбітр витягнув руку зі стиснутим кулаком, показуючи, що Ділдаш проводить больовий прийом. Однак Гайнутдінова тактично грамотно захищалася, не дозволивши опонентці з Казахстану довести спробу до логічного завершення.

Крім того, у неділю наші спортсмени здобули ще дві "бронзи". Медалі на рахунку Світлани Яремко (понад 80 кг, Київська область) та Сергія Чорного (52 кг, бойове самбо, Київ).

Таким чином, за підсумками турніру збірна України здобула 10 нагород - 2 золоті та 8 бронзових. України зайняли 4-е місце в загальнокомандному заліку.

Переможцем Чемпіонату світу стала збірна Росії - 11 золотих, 7 срібних та 1 бронзова нагорода.