Український боксер Ломаченко відстояв титул чемпіона світу WBO

Український боксер Василь Ломаченко провів перший захист чемпіонського титулу за версією WBO, розгромивши тайця Чонлатарна Пірійяпіньо.

Отримавши травми по ходу бою, українець, тим не менше, однією рукою переграв тайця перемігши одноголосним рішенням суддів - тричі по 120:107, повідомляє офіційний сайт боксера.

Бій пройшов з великою перевагою Ломаченка. В кінці четвертого раунду українець відправив свого суперника в нокдаун, але на те, щоб завершити бій достроково у нього залишалося всього 10 секунд, і тайському боксеру вдалося встояти, а потім швидко відновитися за перерву. Варто зазначити, що для тайця цей нокдаун став першим у кар'єрі.

Все йшло до логічного дострокового завершення бою, проте в сьомому раунді Василь травмував ліву руку і в зв'язку з цим був змушений переключитися на роботу тільки здоровою - правою рукою. Тим не менш, навіть з урахуванням цієї ситуації Ломаченко впевнено контролював поєдинок і довів його до перемоги.

Згідно зі статистикою, Ломаченко завдав 268 ударів у голову суперника проти 86 точних ударів суперника.

Після бою Ломаченко зазначив: "З цього моменту я хочу битися тільки з чемпіонами, починаючи з Ніколаса Уолтерса. Аккерман і Україна - це все для вас!".