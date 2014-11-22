УПЛ, 13-й тур, "Дніпро" - "Говерла": відео онлайн-трансляція

Сьогодні у Дніпропетровську проходить матч 13-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому "Дніпро" приймає ужгородську "Говерлу".

У цій грі зійшлися команди, які займають 2-е і 12-е місця в турнірній таблиці УПЛ.

"Дніпро" в нинішньому сезоні довгий час лідирував і лише нещодавно поступився першим місцем київському "Динамо". Проте, в разі перемоги в сьогоднішньому матчі команда Мирона Маркевича, як мінімум на добу, зможе знову очолити турнірну таблицю. У попередніх 11 матчах чемпіонату "Дніпро" здобув 8 перемог, 2 нічиїх та 1 поразку. У команди 26 очок і вона на 1 бал відстає від "Динамо".

У свою чергу, "Говерла" є одним з аутсайдерів національної першості. Ужгородці здобули лише 1 перемогу, при 5 нічиїх та 5 поразок - 8 очок. Команда випереджає в турнірній таблиці лише маріупольський "Іллічівець" - 3 бали і львівські "Карпати" (0 очок), у яких за рішенням КДК ФФУ було відібрано 9 очок.

У матчі "Дніпро" - "Говерла" безперечним фаворитом на котируваннях букмекерських контор є дніпропетровський клуб. На перемогу господарів поля ставки приймаються з коефіцієнтом 1,17 до 1, на нічию - 5,99 до 1, а на перемогу "Говерли" - 14,73 до 1.

Стартові склади команд:

"Дніпро": 71. Бойко, 2. Влад, 3. Мазух, 44. Федецький, 23. Дуглас Сілва, 7. Канкава, 20. Бруно Гама, 28. Шахов, 29. Ротань, 9. Калініч, 10. Коноплянка.

Запасні: 16. Лаштувка, 12. Лео Матос, 14. Чеберячко, 24. Лучкевич, 4. Кравченко С., 99. Матеус, 11. Селезньов.

"Говерла": 21. Коваль М., 4. Хомин, 14. Качараба, 20. Ягодінскіс, 29. Глушицький, 2. Полянський, 6. Тудосе, 7. Райчевіч, 8. Мякушко, 9. Герасим`юк, 31. Бурдужан.

Запасні: 22. Бабенко Д., 15. Трухін, 18. Вечурко, 10. Фещук, 24. Каверін, 25. Степанюк Р., 28. Родич.