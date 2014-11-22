Українець Северин став чемпіоном світу з самбо

Результативний прийом він провів за 16 секунд до закінчення фінального поєдинку, повідомляє прес-служба Федерації самбо України.

На той момент його суперник Веселін Іванов з Болгарії вів з рахунком 1:0 і за ініціативою болгарина боротьба перейшла в партер, де він намагався завдавати удари по голові нашого спортсмена. Однак Северин зумів встати і зробити кидок. Цікаво, що рефері відразу не зарахували прийом українця і пішли дивитися повтор епізоду, і лише за підсумками відеосеансу арбітри прийняли рішення на користь Северина, нарахувавши йому два бали, 2:1.

Рік тому на чемпіонаті світу в Санкт-Петербурзі Северин став срібним призером першості.

Крім цього, скарбничку нашої команди сьогодні поповнили ще три "бронзи". Призерами стали Марія Остапюк (52 кг, Івано-Франківська/Львівська області), Наталія Смаль (80 кг, Чернігівська область) та Олександр Туровський (82 кг, бойове самбо, АР Крим).

Таким чином, за два дні збірна України завоювала сім медалей - одну золоту і шість бронзових.

Всього ж, призерами ЧС вже стали представники 19-ти країн. У загальнокомандному заліку лідирує збірна Росії - 7 золотих, 5 срібних та 1 бронзова нагороди.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат світу з самбо проходить в Японії з 21 по 23 листопада.