"Будівельник" і "Київ" виграли чергові матчі баскетбольної Суперліги

У п`ятницю в українській баскетбольній Суперлізі відбулися 5 матчів регулярного чемпіонату, в центральних з яких "Київ" переміг запорізький "Ферро", а "Будівельник" здолав "Миколаїв".

Обидва матчі столичні команди виграли у гостях.

Не надто результативний матч у Миколаєві завершився переконливою перемогою (65:48) чинного чемпіона «Будівельника» над місцевими «корабелами», які знову не могли розраховувати на Дмитра Глєбова.

Завдяки активності екс-гравця «Будівельника» Павла Буренка, котрий упродовж стартової чверті приніс «Миколаєву» 12 очок, господарі повели 17:13. Однак уже за підсумками другого періоду чинний чемпіон, у складі якого звично про свої лідерські функції нагадав Денис Лукашов, перехопив ініціативу та виграв першу половину з рахунком 29:25.

Після великої перерви «Будівельник» продовжував домінувати на паркеті, переконливо вигравши третю десятихвилинку (21:9). Тож заключний ігровий відрізок, до якого столичні баскетболісти підійшли із 16-очковим гандикапом, за такої гри вже фактично нічого не вирішував.

Денис Лукашов приніс «Будівельнику» 14 очок, а також зібрав 9 відскоків. 11 очок і 5 підбирань на рахунку Олександра Кольченка, 10 очок і 5 підбирань – Михайла Анісімова, 8 очок і 10 підбирань – Олександра Тищенка.

У свою чергу, "Київ" виграв у "Ферро" з рахунком 80:75, львівська "Галичина" дома обіграла дніпродзержинський "Дніпро-Азот" - 84:82, "Одеса" програла "Черкаським Мавпам" - 77:81, а франківська "Говерла" була сильнішою за дніпропетровський "Дніпро" - 69:67.

Після чергового ігрового дня лідером турнірної таблиці залишається "Хімік" (Южне), який йде без поразок - 9/0, далі йдуть "Будівельник" - 8/2, й "Черкаські Мавпи" - 6/3.