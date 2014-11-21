"Шахтар" виграв матч УПЛ у "Карпат"

У Львові завершився стартовий матч 13-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому "Карпати" приймали донецький "Шахтар" і програли з рахунком 0:2.

Доля матчу була вирішена вже в середині першого тайму.

Гості набагато активніше розпочали гру і вже на 10-й хвилині відкрили рахунок. Невпевнена гра захисників "Карпат", насамперед Грегора Балажіца, призвела до того, що після передачі Бернарда з флангу Алекс Тейшейра, що знаходився на лінії воротарського майданчика, пробив повз воротаря Романа Мисака точно в кут.

А вже за 12 хвилин, на 22-й, Алекс Тейшейра зробив гострий пас у штрафний майданчик "Карпат" на Бернарда, той відпасував на фланг В'ячеславу Шевчуку, який у свою чергу, зробив навіс на Луїса Адріано, що ударом головою вразив ворота - 0:2.

У час, що залишився гірники спокійно контролювали хід гри, практично не намагаючись збільшити свою перевагу, а "Карпати" так і не змогли налагодити гостроатакуючу комбінаційну гру.