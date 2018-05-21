Sport Life - партнер вперше проведеного в Україні чемпіонату світу з кікбоксингу

В Sport Life Чернігівська- першому фітнес-центрі з повноцінним бокс-клубом, відбулася офіційна прес-конференція керівників групи компаній Sport Life і Федерації України з кікбоксингу.

Під час прес-конференції медалісти збірної України з кікбоксингу поділилися своїми враженнями після участі в чемпіонаті, розповіли свої плани на найближче майбутнє, а також провели відкрите тренування на професійному рингу фітнес-клубі.

Засновник групи компаній Sport Life Дмитро Єкімов відмітив: «У цьому році Чемпіонат світу з кікбоксингу - це бездоганно організована спортивна подія! Ми підтримуємо спортивні змагання в Україні будь-якого рівня. Ми вважаємо, що спорт - це та річ, яка починається в дошкільних установах з фізкультури, триває в школі, в інституті, на подальшому трудовий шлях. І призводить до того результату, який ми бачимо сьогодні. Спортсмени - це обличчя країни, показник рівня його розвитку! Ми зі свого боку робимо все можливе, щоб проводити чемпіонати на максимально високому рівні. І ми продовжимо брати участь в будь-яких спортивних змаганнях і міжнародних подіях».

Дмитро Єкімов розповів про плани розвитку мережі фітнес-клубів Sport Life: «Наші плани дуже амбіційні, до 2020 року ми маємо намір розширити нашу мережу до 150 фітнес-клубів. На сьогоднішній день вже 57 клубів нашої мережі стали тренувально-змагальної базою для спортсменів-представників більше 50 видів спорту. Зараз ми активно розвиваємо франчайзингову програму. Даємо людям обладнання, торгову марку, процедури, як управляти фітнес-клубом. Ми допомагаємо почати невеликий бізнес в невеликих містах. А з кінця цього року починаємо лізингову програму, коли основні активи, які потрібні фітнес-клубу, ми будемо надавати людям в лізинг. Щоб фізкультура була не тільки частиною столичної картини або міста-мільйонника. Щоб вона була присутня в невеликих містах і давала молодим людям можливість себе проявити. Сотні тисяч людей відвідує наші фітнес-клуби. І ми раді, що змогли стартувати таку індустрію в Україні і досягти таких результатів».

«Ми спільно із Міністерством молоді та спорту змогли провести та продемонструвати високі результати на цьогорічному Чемпіонаті завдяки нашим партнерам, тренерам, а головне - завдяки молодим, абміційним та перспективним спортсменам! Наша команда - молода, але вона має чималий потенціал для того, щоб здобувати нові нагороди та долати свій професійний шлях без перешкод», - зазначив Олег Мандзюк, президент Федерації кікбоксингу України «ISKA».

Олег Мандзюк також наголосив на значних зусиллях спортсменів: «Я вітаю Україну з такими високими результатами на Чемпіонаті світу із кікбоксингу. Дякую усім спортсменам та тренерам за вашу професійну підготовку, за вмотивованість, а головне - за яскраву боротьбу на змаганнях! У Чемпіонаті взяли участь більше 300 спортсменів із 30 країн. Вони ділились із нами своїм захватом від нашої столиці, нашої країни. А телевізійні трансляції викликали ажіотаж у всіх країна Європи та світу!»

Заступник Міністра молоді та спорту України Ярослав Войтович підкреслив важливість цих змагань для країни: «Чемпіонат світу з кікбоксингу вперше пройшов в Україні - і це не просто спортивна подія, це дуже важливий крок вперед у розвитку нашої держави. Також Україні випала унікальна можливість проявити себе на світовій арені, як державі, здатній приймати на своїй території змагання світового рівня та демонструвати власні високі спортивні результати».

Прес-конференція завершилась важливим підписанням Меморандуму про стратегічне співробітництво між групою компаній Sport Life та Федерацією кікбоксингу України «ISKA».

Нагадаємо, за результатами змагань українська збірна посіла 1 загальнокомандне місце на Чемпіонаті світу із кікбоксингу, виборовши 47 золотих, 32 срібні та 22 бронзові медалі.