УПЛ, 13-й тур, "Карпати" - "Шахтар": відео онлайн-трансляція

Сьогодні на львівському стадіоні "Україна" відбудеться матч української футбольної Прем'єр-ліги, в якому "Карпати" прийматимуть на своєму полі донецький "Шахтар".

Цією грою відкриється програма 13-го туру УПЛ.

У матчі у Львові зустрінуться команди, які займають 3-е і 14-е, останнє, місця в турнірній таблиці ліги.

У нинішньому сезоні "Карпати" не є за фактичними результатами аутсайдером турнірній таблиці. Команда в попередніх 11 матчах здобула 2 перемоги і 3 рази зіграла внічию, набравши 9 очок. Але, через рішення Контрольно-дисциплінарного комітету Федерації футболу України (від 10 вересня та 17 жовтня, відповідно) команду спочатку позбавили 3 очок в таблиці, а потім ще 6. Це пов'язано з тим, що львівський клуб досі не розрахувався за боргами з екс-гравцем команди Мартіном Богатовим. У результаті, на даний момент у "Карпат" в турнірній таблиці 0 балів.

У свою чергу, "Шахтар" у цьому сезоні не є явним лідером українського футболу, яким він був у попередні роки. Команда в 11 матчах здобула 7 перемог, 1 нічию і 3 поразки - 22 бали. З цим показником вона йде на 3-му місці в таблиці, відстаючи від київського "Динамо" та дніпропетровського "Дніпра".

Незважаючи на відчутну різницю команд в класі і результати в нинішньому сезоні, напередодні, і гравці, і головний тренер гірників Мірча Луческу, відзначали, що у Львові завжди дуже важко протистояти "Карпатам" в емоційному плані. Підтримка місцевих вболівальників істотно впливає на суперників львівської команди.

На котируваннях букмекерських контор безумовним фаворитом гри є "Шахтар". На перемогу гостей ставки приймаються з коефіцієнтом 1,21 до 1, на нічию - 5,99 до 1, а на перемогу "Карпат" - 10,41 до 1.

Стартові склади команд:

"Карпати": 23. Мисак, 5. Гітченко, 92. Чачуа, 94. Мірошниченко Д., 4. Балажіц, 7. Ксьонз, 16. Худоб'як, 17. Голодюк, 32. Пластун, 8. Костевич, 14. Сергійчук.

Запасні: 1. Підківка, 22. Пучковський, 27. Страшкевич, 9. Кожанов, 10. Карноза, 19. Мартинюк, 48. Кльоц.

"Шахтар": 30. П'ятов, 33. Срна, 18. Ордець, 44. Ракицький, 13. Шевчук Ст., 6. Степаненко, 10. Бернард, 11. Марлос, 29. Тейшейра, 8. Фред, 9. Адріано.

Запасні: 32. Каніболоцький А., 5. Кучер, 31. Ісмаїлі, 77. Ілсіньо, 28. Тайсон, 89. Дентіньо, 21. Гладкий.