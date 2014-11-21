Перенесений матч УПЛ "Металіст" - "Чорноморець" відбудеться навесні

Перенесений спочатку на невизначений термін матч чемпіонату української футбольної Прем'єр-ліги між одеським «Чорноморцем» та харківським «Металістом» відбудеться навесні 2015 року.

Про це заявив Генеральний директор Прем'єр-ліги Петро Іванов, повідомляє прес-служба ФК "Чорноморець" з посиланням на "Футбол1".

«Дирекція УПЛ прийняла рішення про перенесення даного матчу на пізніший термін у зв'язку з листами, які надійшли на адресу ФФУ і УПЛ від УМВС Харківської та Одеської областей. Думаю, задоволеними не можуть бути не тільки керівники клубів, але і вболівальники», - підкреслив футбольний функціонер.

Як повідомляв УНІАН, спочатку матч повинен був пройти в Харкові, однак після отримання звістки про підготовку теракту, його перенесли в Одесу. Втім, тут історія повторилася, одеська міліція написала лист в ПЛ з проханням перенести гру на нейтральне поле. В результаті, було прийнято рішення перенести матч на невизначений термін.