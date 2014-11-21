КДК ФФУ відмовився розглядати епізод зіткнення Калініча і Степаненко

Про це повідомляє прес-служба ФФУ.

Зокрема, у повідомленні зазначено: "Окремою ухвалою було закрито провадження по справі «Про епізод, який відбувся 9 листопада 2014 року на 43-й хвилині матчу 12-го туру чемпіонату «Шахтар» Донецьк - «Дніпро» Дніпропетровськ за участю футболістів Ніколи Калініча і Тараса Степаненка".

У своєму додатковому рапорті арбітр матчу Анатолій Абдула зазначив наступне: "На 43-й хвилині гравець команди «Шахтар» Т. Степаненко порушив правила гри, затримавши суперника Н. Калініча двома руками, після чого обидва гравці впали на газон. Перебуваючи в безпосередній близькості від ігрового моменту і добре контролюючи цей епізод, я бачив, що з боку гравця команди «Дніпро» не було неправомірних дій руками по відношенню до гравця «Шахтаря». Я зафіксував порушення правил з боку Т. Степаненко, після чого команда «Дніпро» швидко ввела м'яч у гру. Після цього я побачив, що у гравця «Шахтаря» на обличчі з'явилася кров, і гра відразу була зупинена для надання медичної допомоги. Оскільки гра була зупинена, коли м'яч перебував у грі, після надання допомоги я відновив матч спірним м'ячем".

Таким чином, розгляд даного епізоду не відноситься до компетенції КДК, визначеної статтею 60 Дисциплінарних правил ФФУ.

Як повідомляв УНІАН, у тому ігровому епізоді Калініч вдарив ліктем в обличчя Степаненко, в результаті чого у гравця донецької команди була розбита брова і він на деякий час втратив свідомість. Матч "Шахтар" - "Дніпро" завершився з рахунком 0:0.