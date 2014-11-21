Українські самбісти завоювали три бронзові медалі в перший день ЧС

У перший день чемпіонату світу-2014 українські спортсмени здобули три бронзові нагороди, повідомляє прес-служба Федерації самбо України.

На п'єдестал пошани піднялися Олена Сайко (60 кг, Івано-Франківська/Львівська області), Тетяна Савенко (72 кг, Дніпропетровська область) і Євген Кікіш (100 кг, бойове самбо, Київ).

Всього, у перший день змагань медалі завоювали представники 13 країн. Лідерство в загальнокомандному заліку захопила збірна Росії - 4 золота, 1 срібло та 1 бронза.

Чемпіонат світу проходить в Наріта (Японія) з 21 по 23 листопада.