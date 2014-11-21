Оприлюднено склад збірної України на перший етап Кубка світу сезону 2014/15
Тренерська рада Федерації біатлону України оголосила склад національної збірної команди на перший етап Кубка світу нового сезону 2014/15.
У стартових гонках сезону планується виступ двох з чотирьох олімпійських чемпіонок жіночої естафети Сочі-2014, повідомляє прес-служба Федерації біатлону України.
Як повідомив Генеральний секретар ФБУ Роман Бондарук, українська збірна заповнить заявку максимальною кількістю учасників за останні роки - до Швеції вирушать 7 жінок і 7 чоловіків.
Повний склад команди виглядає наступним чином - Валентина Семеренко, Юлія Джима, Наталія Бурдига, Ольга Абрамова, Надія Бєлкіна, Анастасія Меркушина, Юлія Журавок; Сергій Семенов, Дмитро Підручний, Артем Прима, Сергій Седнєв, Віталій Кільчицький, Артем Тищенко, Олександр Жирний.
З лідерів у команді відсутня тільки хвора Віта Семеренко.
Як відомо, Олімпійська чемпіонка Олена Підгрушна ще влітку оголосила про закінчення спортивної кар'єри.
Етап КМ в Естерсунді відбудеться з 30 листопада по 7 грудня.
В рамках змагань заплановані змішана естафета, індивідуальні гонки, спринти і гонки переслідування.