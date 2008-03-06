Динамо продало Реброва за мільйон

Капітан чемпіонів України залишить столицю вже в найближчі дні, повідомляє Football.ua.

Після того, як Сергій Ребров підписав особистий контракт з футбольним клубом Рубін (Казань), згідно з якоим він ставав гравцем цього клубу з червня 2008 року, керівництво ФК Рубін звернулося до керівництва ФК Динамо (Київ) з пропозицією викупити контракт Реброва, з тим, щоб він міг виступати за казанський клуб з першого туру чемпіонату Росії.

Враховуючи інтереси футболіста, який багато зробив для Динамо, і те, що до кінця чемпіонату України залишилося 11 турів, керівництво ФК Динамо (Київ) прийняло пропозицію ФК «Рубін» і з 6 березня 2008 року Сергій Ребров є повноцінним гравцем ФК Рубін.

Сума компенсації за перехід футболіста з боку казанського клубу футбольному клубу Динамо склала 1.000.000 доларів США.