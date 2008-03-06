Фахівці УЄФА визнали Одесу готовою прийняти Євро-2012

Фахівці УЄФА визнали, що Одеса готова перейти в статус основних міст, що приймають футбольний Чемпіонат Євро-2012. Про це повідомив журналістам після завершення зустрічі з мером міста Едуардом ГУРВІЦЕМ голова Національного агентства з підготовки й проведення змагання Євген ЧЕРВОНЕНКО.

За його словами, «представники УЄФА зробили цей висновок на основі ознайомлення із станом місцевих готелів і логістики прийому туристів, нинішнього рівня туристичного досвіду Одеси, високого інтелекту її громадян».

Не зважаючи на відсутність остаточного рішення із цього приводу, - зазначив Є.ЧЕРВОНЕНКО, - «Одеса повинна готуватися до чемпіонату на 150 відсотків. Інспектори УЄФА неупереджені: якщо Львів, наприклад, не буде готовий до проведення ігор, то Європейський чемпіонат прийме Харків або Одеса».

Голова Національного агентства додав, що «для доставки й розміщення гостей Євро-2012 у Одесі буде використано інфраструктуру морського порту, тому такі важливі заходи, що проводяться сьогодні міською владою для вдосконалення зовнішності та інфраструктури міста».

Проект Євро-2012 – це комплексна програма, «спрямована на підвищення рівня всієї держави, а не тільки міст-учасників», - підсумував Є.ЧЕРВОНЕНКО.

Нагадаємо, 5 березня прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО підписала комплексну програму з підготовки до прийому Євро-2012, а 7 березня буде уточнено конкретний план підготовки по регіонах.