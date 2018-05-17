FootballHub проведе онлайн-трансляцію матчу Динамо-Шахтар у Facebook

У суботу, 19 травня, о 19:20, читачі мультиплатформного ЗМІ FootballHub зможуть побачити у Facebook пряму трансляцію матчу Динамо-Шахтар. Гра стане принциповою зустріччю 32 туру української Прем’єр-Ліги та прощальним виходом на поле легендарного напівзахисника Олега Гусєва.

Вперше гра подібного масштабу в Україні отримає онлайн-стримінг в соціальній мережі на рівні з телеефіром. Це забезпечить вболівальників ексклюзивною інформацією з місця подій, без прив’язки до телеекрану. Слід зазначити, що прямий ефір спортивної події у Facebook буде показано без рекламних пауз.

«Підписники FootballHub зможуть повністю відчути саме принципове українське футбольне протистояння. Адже ми почнемо вести трансляцію зі стадіону «Динамо» за годину до гри, о 18:30, і розповімо все найголовніше, що оточує матч. Трансляція прямого ефіру футболу в соціальних мережах – це щось нове для українського ринку і нам цікаво дізнатись, яку аудиторію збере у Facebook топовий матч», – коментує Роман Бебех, керівник проекту FootballHub.

Також спортивне медіа обіцяє провести віртуальний тур для глядачів «за куліси» футбольної гри. Для цього редакція FootballHub організує мобільну студію на Стадіоні «Динамо» імені Валерія Лобановського. Так, журналісти розкажуть, які події передують цій грі, покажуть настрої команд, а під час перерви будуть проводити розбір та аналіз таймів.

Окрім прямого ефіру, глядачі почують коментарі футбольних VIP-персон, «живі» інтерв’ю з місця подій, що дозволить відчути атмосферу вирішального українського дербі між Динамо та Шахтарем.