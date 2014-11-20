Гандбольний "Мотор" виграв другий матч поспіль Ліги чемпіонів

У швейцарському Шаффхаузені завершився матч 6-го туру гандбольної Ліги чемпіонів, в якому місцевий "Кадеттен" приймав український "Мотор" (Запоріжжя) і програв з рахунком 32:37.

Український клуб створив собі солідну перевагу ще в першому таймі.

"Мотор" жваво розпочав гру і вже в першій половині відірвався від суперника - 14:18. А після великої перерви команда зосередила свої сили на збереження переваги і більше концентрувалася на обороні. У підсумку, команда не тільки зберегла перевагу, але і збільшила її ще на один м'яч.

Кращим гравцем у складі команди-переможниці став Сергій Бурка, що забив 7 голів. По 6 м'ячів на рахунку Сергія Онуфрієнко і російського легіонера "Мотора" Олега Скопінцева (у двох матчах з "Кадеттен" він забив загалом 15 голів).

Таким чином, "Мотор" здобув другу поспіль перемогу над одним й тим самим суперником і вийшов на 4-е місце в турнірній таблиці секстету D. У команди 4 очки і вона випереджає "Кадеттен" (3) і французький "Дюнкерк" (2), але суттєво відстає від команд трійки лідерів. Разом з тим, в наступний етап турніру - Топ-16 - виходять по 4 кращі команди з кожної з чотирьох груп.