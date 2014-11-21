У Кременчуці відкрився Sport Life!

Sport Life Кременчук - це найбільший та найсучасніший клуб у місті. Мережа Sport Life на сьогодні налічує 37 клубів усією Україною.

Валерій Моцар, генеральний директор компанії «ЕВРОПАБУД» зазначив наступне:

«Sport Life - перший у своєму форматі клуб у Кременчуці. Це найбільший клуб для всієї родини. Тут у нас і велика тренажерна зона, і спортивний басейн, і перша та єдина дитяча фітнес-академія у місті. Будівництво даного комплексу є важливою соціальною складовою для розвитку інфраструктури міста. І ми радіємо, що заплановане відкриття все ж таки відбулось, незважаючи на складну для всіх зараз ситуацію. Sport Life - відповідальна компанія, яка показує стабільність вже 8 років. Саме тому ми обрали її у якості оператора».

Загальна площа клубу - 3 500 м2. Просторий тренажерний зал складається з 5 зон, які повністю оснащені обладнанням від провідних світових виробників: TechnoGym, Star Trac, Precor, LifeFitness. У клубі - найбільша аквазона у місті: ультрасучасний спортивний 25-ти метровий басейн на 6 доріжок, дитячий басейн та для немовлят. Також у клубі розмістилась перша та єдина у місті Дитяча Фітнес-Академія з розвиваючими та навчальними програмами для дітей від 2 до 10-ти років.

Максим Зарецький, керуючий партнер групи компаній «Sport Life», у свою чергу підкреслив:

«Нам було важливо стримати свою обіцянку та відкрити клуб у Кременчуці. Ми раді, що у нас є такий партнер, як компанія «ЕВРОПАБУД», яка в той час, як більшість заморожує свої будівельні проекти, добудувала наш фітнес-клуб. Як бачите, ніякі кризи для нас не перешкода - ми як відкривали, так і відкриваємо клуби усією Україною. Будівництво в регіонах йде повним ходом. Наприклад, зараз відбувається активне будівництво клубів у Харкові та Одесі - це чергові проекти спільно з нашим партнером групою компаній BudHouse.

До речі, нещодавно в Києві теж відкрили великий фітнес-клуб в одному зі спальних районів. Ось-ось на підході ще 2 спорткомплекси, теж у столиці».

Мережа Sport Life відкриває фітнес-клуби в усіх містах України з населенням понад 300 000 осіб. На сьогодні Sport Life - це 37 діючих клубів мережі, 14 з яких знаходяться у регіонах. У планах компанії до кінця 2015 року збільшити кількість клубів до 56.

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