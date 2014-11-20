Гандбольний "Мотор" проведе матч 6-го туру Ліги чемпіонів проти швейцарського "Кадеттен"

У цьому матчі зійдуться команди, які займають 4-е і 5-е місця в турнірній таблиці Групи D.

Цей матч стане одним із ключових у боротьбі за потрапляння у четвірку найсильніших команд за підсумками групового турніру і вихід в наступний раунд змагань, де будуть боротися 16 кращих команд Європи - по 4 з кожної групи.

Після першого кола змагань (5 турів з 10) в нашій групі беззаперечним лідером є польський "Віве Кельце" - 5 перемог, 10 очок. Далі йдуть "Пік Сегед" (Угорщина) - 8 очок і данський "Ольборг" - 5 очок. До трійки аутсайдерів сікстету входять "Кадеттен" - 3 очки, "Мотор" і французький "Дюнкерк" - по 2. Саме ці команди у другому колі змагань і поведуть боротьбу за останню четверту путівку у наступний раунд змагань.

Рівно тиждень тому, 13 листопада, "Мотор" провів матч проти "Кадеттен" на своєму майданчику, в київському Палаці спорту, де обіграв опонента з рахунком 31:26 і здобув перші 2 очки в таблицю. В тому матчі кращим гравцем команди став Олег Скопінцев, який забив 9 голів і увійшов до числа кращих гравців турніру в цілому за підсумками туру.

Говорячи про майбутній матч, Скопінцев зазначає: "Ця перемога додала настрою нам усім. Начебто видихнули - нарешті здобули два очки. В той же час ми розуміємо, що потрібно продовжувати в тому ж дусі, адже, як і тиждень тому, відступати нам нікуди, і права на помилку у виїзній зустрічі у нас теж немає. Суперник розбере відео, побачить наші тактичні перебудови, але, вважаю, серйозно навряд чи щось змінить. Хіба що буде діяти агресивніше за рахунок домашньої підтримки. У «кадетів» випав основний воротар, Портнер, і обидва крайніх - Ріхвін і Лінигер (останній, до речі, визнавався кращим лівим крайнім третього туру ЛЧ). Цих гравців опоненту явно не вистачає, тому нам потрібно скористатися моментом. Хоча не виключаю, що до початку гри хтось із цього тріо стане на ноги".

Перемога в цьому матчі дозволить "Мотору" випередити швейцарський клуб і вийти на 4-е місце в таблиці групи.

На котирування букмекерських контор фаворитом гри з невеликою перевагою вважається швейцарський клуб. На перемогу "Кадеттен" ставки приймаються з коефіцієнтом 1,91 до 1, у той час як на перемогу "Мотора" - 2,21 до 1, а на нічию - 8,67 до 1.

Матч "Кадеттен" - "Мотор" розпочнеться о 21.00 за київським часом.