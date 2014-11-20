Лідери чемпіонату України з шахів Кузубов і Музичук здобули по третій перемозі поспіль

Юрій Кузубов і Анна Музичук здобули по третій перемозі поспіль й нині одноосібно очолюють турнірні таблиці, повідомляє прес-служба турніру.

Кузубов елегантно переміг непоступливого Олександра Ковчана й тепер на очко випереджає найближчих переслідувачів. До групи лідерів повернувся Руслан Пономарьов, котрий переграв аутсайдера Олександра Зубарєва. Значно покращив своє турнірне становище і психологічний настрій Василь Іванчук – на його рахунку переможний поєдинок зі Станіславом Богдановичем.

Після 8-го туру таблицю очолює Кузубов (Краматорськ) – 6 очок, Олександр Моісеєнко (Харків), Пономарьов (Київ) й Павло Ельянов (Харків) мають по 5 балів, Антон Коробов (Харків) – 4,5, Іванчук (Львів) – 4.

У жіночому турнірі, Анна Музичук хоч і не без проблем та все ж здолала непоступливу Євгенію Долуханову. Успіх старшої сестри могла підтримати Музичук-молодша - Марія. Вона досить впевнено вела партію з Ольгою Калініною, отримала практично виграну позицію, однак у цейтноті припустилася грубої помилки, й суперниця вирівняла гру. Втім, на цьому негаразди для Марії не закінчилися. Львів’янка будь що прагнула перемогти, проте у цейтноті пропустила тактичний удар й незабаром визнала поразку.

Після 6-го туру Анна Музичук (Львів) набрала 5 балів, Наталія Жукова (Одеса) – 4,5, Юлія Осьмак (Київ) – 4, Інна Гапоненко (Херсон) й Марія Музичук (Львів) – по 3,5.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат України з шахів триває у Львові з 11 по 22 листопада.