Пулєв заявив, що Кличку просто пощастило й вимагатиме реваншу

Про це віно повідомив у своїй сторінці на Facebook.

Після повернення додому Пулєв написав: "Вітаю Володимира Кличка! Йому пощастило, що я зробив прості помилки, через які програв. Він, як чемпіон світу за версіями чотирьох федерацій, не витрачав свій час на допінг-тест перед боєм. Тому, яким би класним і яким би чемпіоном він не був, він не заслуговує моєї поваги. Проте, йому буде велика честь, якщо він дасть мені реванш".

Як повідомляв УНІАН, 15 листопада в Гамбурзі (Німеччина) відбувся бій між чемпіоном світу за версіями IBF, WBA, WBО, IBO і журналу «The Ring Magazine» Володимиром Кличко та Кубратом Пулєвим, в якому українець володів повною перевагою й переміг нокаутом у 5-му раунді.