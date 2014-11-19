Матч 13-го туру УПЛ «Металіст» - «Чорноморець» відбудеться в Одесі

Матч 13-го туру української футбольної Прем`єр-ліги "Металіст" (Харків) - "Чорноморець" (Одеса) відбудеться в Одесі.

Таке рішення прийняла дирекція Прем`єр-ліги, повідомляє прес-служба УПЛ.

Зокрема, в повідомленні йдеться: "ФК «Металіст» Харків звернувся до Дирекції ПЛ з клопотанням щодо зміни господаря поля у матчах 13-го та, відповідно, 26-го турів Чемпіонатів ПЛ та U-21. За результатами розгляду, враховуючи згоду ФК «Чорноморець» Одеса,Дирекція ПЛ постановила: 1. Матчі 13-го туру Чемпіонатів ПЛ та U-21 «Металіст» – «Чорноморець» провести 22.11.2014 р. у м. Одеса (час початку матчу – 19:30). Господарем поля визначити ФК «Чорноморець». 2. Матчі 26-го туру Чемпіонатів ПЛ та U-21 «Чорноморець» – «Металіст» провести у м. Харків. Господарем поля визначити ФК «Металіст».

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні стало відомо, щр напередодні генеральний директор ФК "Металіст" (Харків) Олександр Нотченко, направив лист до Прем'єр-ліги і ФК "Чорноморець", у якому, зокрема, йшлося: ""У ФК "Металіст" надійшов лист від Головного управління МВС України в Харківській області, в якому зазначено, що, за оперативною інформацією, в день проведення футбольного матчу 13-го туру Чемпіонату України з футболу між командами "Металіст" (Харків) - "Чорноморець" (Одеса), який відбудеться 22.11.2014 року, проросійськи налаштованою терористичною групою заплановано вчинення терористичного акту на території стадіону КП "ОСК "Металіст" (вибух вибухового пристрою)".

Сьогодні події навколо матчу прокоментували в одеському клубі. Генеральний директор ФК "Чорноморець" Сергій Керницький зазначив: "У мене є інформація, що "Металіст" звернулося УВС з проханням розглянути питання доцільності проведення нашого матчу. Пропонується провести або в інший період, або провести за межами міста. Наша позиція - не їхати! Або нехай "Металіст" приїжджає сюди! Мене хвилює команда, її безпека".