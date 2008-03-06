Торрес повернув «Ліверпуль» на четверте місце Прем`єр-ліги

«Ліверпуль» здобув перемогу над «Вест Хемом» в 28-му турі Прем`єр-ліги і повернувся на четвертий рядок в турнірній таблиці і змістив «Евертон» за різницею м`ячів. Хет-трик в цій зустрічі оформив іспанський форвард Фернандо Торрес, повідомляє Совспорт.

Англія. Прем`єр-ліга

28-й тур

«Ліверпуль» - «Вест Хем» 4:0

Голи: Торрес 8, 61, 81, Джеррард 83.