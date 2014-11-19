Матч УПЛ "Металіст" - "Чорноморець" може пройти без глядачів через можливий теракт

У листі він розповів про можливий теракт на найближчому домашньому матчі харків'ян в УПЛ проти "Чорноморця" і прийняте рішення клубного керівництва провести гру без глядачів, повідомляє Теггікоп.сом.

Зокрема, в листі йдеться: "У ФК "Металіст" надійшов лист від Головного управління МВС України в Харківській області, в якому зазначено, що, за оперативною інформацією, в день проведення футбольного матчу 13-го туру Чемпіонату України з футболу між командами "Металіст" (Харків) - "Чорноморець" (Одеса), який відбудеться 22.11.2014 року, проросійськи налаштованою терористичною групою заплановано вчинення терористичного акту на території стадіону КП "ОСК "Металіст" (вибух вибухового пристрою)".

"У зв'язку з існуванням можливої загрози для життя та здоров'я глядачів до, під час і після вищезазначеного матчу, ФК "Металіст" прийняв рішення провести цей матч без глядачів", - йдеться в листі.

Лист в УПЛ і ФК "Чорноморець" було відправлено ще напередодні.

Сьогодні події навколо матчу прокоментували в одеському клубі. Генеральний директор ФК "Чорноморець" Сергій Керницький зазначив: "У мене є інформація, що "Металіст" звернулося УВС з проханням розглянути питання доцільності проведення нашого матчу. Пропонується провести або в інший період, або провести за межами міста. Наша позиція - не їхати! Або нехай "Металіст" приїжджає сюди! Мене хвилює команда, її безпека".

Як повідомляв УНІАН, матч 13-го туру УПЛ "Металіст" - "Чорноморець" має відбутися у Харкові 22 листопада.