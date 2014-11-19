Виконком ФФУ затвердив рішення УПЛ про проведення "Золотого матчу"

Про це повідомляє прес-служба ФФУ.

Зокрема, Виконком ФФУ підтримав рішення Прем’єр-ліги з приводу перенесення перших матчів ¼ фіналу розіграшу Кубка України сезону 2014/2015 років з 3 грудня 2014 року на 4 березня 2015 року, а також проведення 7 червня 2015 року у випадку необхідності «Золотого матчу» УПЛ.

Окрім того, члени Виконкому ФФУ прийняли рішення щодо перенесення фінального матчу розіграшу Кубка України сезону 2014/2015 років з 30 на 31 травня 2015 року.

Як повідомляв УНІАН, 16 листопада стало відомо, що за ініціативи клубів, на розгляд Загальних зборів Учасників УПЛ були запропоновані зміни до календаря та Регламенту змагань, зокрема, проведення «Золотого матчу», перенесення перших матчів 1/4 фіналу Кубка України з 3 грудня 2014 р. на 4 березня 2015 р. та перенесення матчів 10-го туру Чемпіонату ПЛ на весняну частину змагань.

За результатами факсового опитування клубів були прийняті рішення: внести проект змін до Регламенту та календаря змагань щодо проведення «Золотого матчу», а також перенести перші матчі 1/4 фіналу Кубка України з 3 грудня 2014 р. на 4 березня 2015 р.

Що стосується матчів 10-го туру Чемпіонату ПЛ, то вони відбудуться в раніше встановлений термін - 5-7 грудня 2014 року.