Команда українського легіонера Михайлюка "Канзас" розгромно програла матч регулярного чемпіонату NCAA

Про це повідомляє офіційний сайт ліги.

"Канзас", у складі якого виступає українець Святослав Михайлюк, вже в першій половині гра відстав від суперника на 10 очок, 28:38. За регламентом NCAA матчі ліги тривають два тайми по 20 хвилин, а не 4 періоди по 12 хвилин, як у головній лізі Америки і всього світового клубного баскетболу NBA. А після великої перерви "Кентуккі" тільки нарощував свою перевагу, дозволивши супернику набрати майже в три рази менше власних очок - 34:12.

Михайлюк увійшов у гру з лави запасних і на цей раз провів на паркеті 23 хвилини (четвертий показник у команді). За цей час українцю вдалося набрати 4 очки (1 з 5 реалізованих далеких триочкових кидків і 1 з 2 штрафних), а також зробити 1 підбір, зробити 1 результативну передачу, 1 перехоплення та припуститися 2 втрат м'яча.

Як повідомляв УНІАН, вихованець черкаського баскетболу Михайлюк став відомий широкій публіці після юнацького Євробаскету-2013 для гравців не старше 16 років. На цьому турнірі, що відбувся в Києві в серпні минулого року, він став безумовно кращим гравцем збірної України й одним з найкращих на турнірі в цілому за різними статистичними показниками. Зокрема, він був визнаний кращим захисником чемпіонату Європи.

Гравець перейшов у стан "Канзас Джейхоукс" у травні нинішнього року. Повідомлялося, що на Михайлюка також претендували інші клуби NCAA і ряд провідних європейських команд.