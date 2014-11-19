Шахіст Кузубов захопив лідерство в чемпіонаті України, випередивши Іванчука і Пономарьова

Про це повідомляє прес-служба Федерації шахів України.

У 7-му турі гросмейстер з Краматорська грав білими з Олександром Зубовим з Миколаєва і змусив суперника здатися вже на 47-му ходу. Цікаво, що Кузубов у цієї партії практично не експериментував, граючи за класичним зразкам шахових підручників.

Центральною у цьому турі була партія Пономарьов - Іванчук, першого і третього номерів рейтингу серед українців. Гросмейстери розіграли гострий варіант сицилійського захисту, рокировали фігури в різні сторони і відразу пішли в атаку. У цих обопільних комбінаціях точніше й вигадливіші діяв колишній віце-чемпіон світу Іванчук, який міг отримати солідну перевагу. Проте в цейтноті львів'янин помилився, і екс-чемпіон світу киянин Пономарьов зумів здобути нічию.

Також поділили очко Арещенко - Ельянов і Коробов - Криворучко.

Таким чином, у турнірній таблиці після 7 турів у Юрія Кузубова 5 балів, Олександра Моїсеєнко і Павла Ельянова - по 4,5, Антона Коробова та Руслана Пономарьова - по 4, Олександра Арещенка і Юрія Криворучка - 3,5, Василя Іванчука - 3.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат України з шахів проходить у Львові з 11 по 22 листопада.