Нігерієць пообіцяв з`їсти Маскаєва живцем
Бій відбудеться 8 березня
|Семюел Пітер
Прес-конференція відбулася в ніч з 5 на 6 березня в мексиканському курортному місті Канкун, де і пройде бій за титул чемпіона WBC. Звертаючись до промоутера Маскаєва Денніса Раппапорта, Пітер порадив менеджерові купити собі нові окуляри, щоб як слід побачити, як нігерієць розправиться з діючим чемпіоном.
Маскаєв був більш стриманий у своїх коментарях з приводу майбутнього бою. Росіянин відзначив, що він багато тренувався, готовий до поєдинку і обов`язково здобуде перемогу.
39-річний Олег Маскаєв став чемпіоном WBC 12 серпня 2006 року, нокаутувавши американця Хасима Рахмана. 10 грудня 2006 року росіянин захистив титул, перемігши Пітера Окелло з Уганди, і з того часу не виходив на ринг. Семюел Пітер, якому 6 вересня виповниться 28 років, провів свій останній бій 6 жовтня 2007 року. Нігерієць переміг за очками Джаміля Макклайна, завоювавши звання "тимчасового чемпіона" WBC.