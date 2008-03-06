Нігерієць пообіцяв з`їсти Маскаєва живцем

Нігерійський боксер-важкоатлет Семюел Пітер, який 8 березня проведе бій з чемпіоном світу за версією WBC (Dсесвітня боксерська рада) Олегом Маскаєвим, пообіцяв нокаутувати росіянина, додавши, що він з`їсть свого суперника живцем. Пітер зробив свою заяву на останній прес-конференції перед поєдинком, повідомляє інтернет-видання fightnews.com.

Прес-конференція відбулася в ніч з 5 на 6 березня в мексиканському курортному місті Канкун, де і пройде бій за титул чемпіона WBC. Звертаючись до промоутера Маскаєва Денніса Раппапорта, Пітер порадив менеджерові купити собі нові окуляри, щоб як слід побачити, як нігерієць розправиться з діючим чемпіоном.

Маскаєв був більш стриманий у своїх коментарях з приводу майбутнього бою. Росіянин відзначив, що він багато тренувався, готовий до поєдинку і обов`язково здобуде перемогу.

39-річний Олег Маскаєв став чемпіоном WBC 12 серпня 2006 року, нокаутувавши американця Хасима Рахмана. 10 грудня 2006 року росіянин захистив титул, перемігши Пітера Окелло з Уганди, і з того часу не виходив на ринг. Семюел Пітер, якому 6 вересня виповниться 28 років, провів свій останній бій 6 жовтня 2007 року. Нігерієць переміг за очками Джаміля Макклайна, завоювавши звання "тимчасового чемпіона" WBC.

Лента.ру