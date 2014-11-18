Збірна Португалії виграла у Аргентини

В англійському Манчестері завершився товариський матч між національними збірними Португалії та Аргентини, в якому європейська команда виграла з мінімальним рахунком - 1:0.

У стартових складах команд на поле вийшли дві головні зірки світового футболу останніх років - Леонель Мессі і Кріштіану Роналду. Матч пройшов у рівній боротьбі, з обопільними шансами на успіх. Але, в основний час гри, жодна з команд так і не зуміла реалізувати хоча б один момент. А вже на 2-й доданій хвилині 20-річний португалець Рафаель Геррейро, який проводив перший матч у складі своєї національної збірної, забив переможний гол.

У ще одному центральному матчі дня збірні Іспанії і Німеччини також зіграли 1:0 - на користь Німеччини. А збірна Англії, в свою чергу, обіграла на виїзді команду Шотландії - 3:1.