Збірна України зіграла внічию з командою Литви

На столичному НСК "Олімпійський" завершився останній матч збірної України в 2014-му році, в якому українці приймали команду Литви і зіграли внічию - 0:0.

Матч пройшов з невеликою перевагою господарів поля, які не змогли її реалізувати.

Як і в попередньому матчі - відбірковій грі Євро-2016 з командою Люксембургу, цього разу українці також грали вальяжно, не сумніваючись, що зможуть обіграти опонента "малою кров'ю". Тим не менш, суперник вміло оборонявся, а при першій можливості, атакував ворота Дениса Бойка. Так, кілька небезпечних моментів не реалізував Маріус Станкявічус. У господарів поля, зазвичай, найбільш гострим гравцем в атакуючій лінії був Андрій Ярмоленко.

У підсумку, матч завершився нульовою нічиєю.

Як повідомляв УНІАН, раніше українці у матчі відбору Євро-2016 обіграли команду Люксембургу (3:0) і з 9 очками в 4 іграх займають 3-е місце в турнірній таблиці, пропустивши вперед збірні Словаччини та Іспанії.