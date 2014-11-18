Товариський матч Португалія - Аргентина: відео онлайн-трансляція

Сьогодні в Манчестері (Англія) на домашньому стадіоні одного з кращих футбольних клубів світу "Манчестер Юнайтед", відбудеться товариська гра національних збірних команд Португалії та Аргентини.

У грі зійдуться кращі футболісти світу останніх п'яти років - аргентинець Ліонель Мессі і португалець Кріштіану Роналду.

Протистояння збірних Португалії та Аргентини не є принциповим на світовій арені, незважаючи на те, що обидві команди входять в еліту, займаючи місця в першій 10-ці рейтингу ФІФА. На даний момент аргентинці займають 2-е місце в класифікації, а португальці - 10-е. За останнє десятиліття команди зустрічалися лише одного разу. У товариському матчі в 2011 році аргентинці перемогли з рахунком 2:1. Інші матчі проводилися в ХХ-му столітті, в період з 1928 по 1972 роки. Причому, всі вони також були товариськими. На чемпіонатах світу шляхи команд не перетиналися.

На ЧС-2014 в Бразилії збірна Аргентини дійшла до фіналу, де поступилася Німеччині, задовольнившись підсумковим другим місцем. У свою чергу, португальці провалилися на минулому Мундіалі, зайнявши третє місце на груповому етапі і не потрапивши навіть в плей-офф 1/8 фіналу.

Фаворитом сьогоднішнього матчу на котируваннях букмекерських контор є збірна Аргентини. На перемогу номінальних гостей ставки приймаються з коефіцієнтом 1,9 до 1, на нічию - 3,43 до 1, а на перемогу португальців - 3,96 до 1.

Стали відомі стартові склади команд:

Португалія: 12. Патрісіу, 7. Седрік, 5. Геррейро, 2. Алвеш, 3. Пепе, 6. Вілліам, 8. Моутінью, 10. Данні, 17. Нані, 19. Тьягу Мендеш, 7. Роналду.

Аргентина: 1. Ромеро, 2. Ронкалья, 5. Отаменді, 3. Ансальді, 15. Демікеліс, 8. Пасторе, 6. Більяр, 7. Ді Марія, 14. Маскерано, 10. Мессі, 9. Ігуаїн.