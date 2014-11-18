Доха стала столицею Чемпіонату світу-2019 з легкої атлетики

Про це було оголошено на спеціальній конференції в Монако, повідомляє офіційний сайт Міжнародної федерації легкої атлетики (IAAF).

Доха в боротьбі за право проведення змагань обійшла американський Юджин та іспанську Барселону. У першому раунді голосування Доха отримала 12 голосів, Юджин - 9, Барселона - 6 (вибула з боротьби). У другому раунді: Доха - 15, Юджин - 12.

"Я радий назвати столицю ЧС-2015 - місто Доху" - прокоментував підсумки голосування президент IAAF Ламін Діак.

Найближчі чемпіонати світу пройдуть з 22 по 30 серпня 2015 року в Пекіні (Китай), та з 5 по 13 серпня 2017 року в Лондоні (Великобританія).

Попередній турнір проходив у 2013 році в Москві (Росія).

Як повідомляв УНІАН, раніше Катар отримав право на проведення іншого найбільшого спортивного турніру - Чемпіонату світу з футболу, який повинен відбутися в цій країні у 2022 році.